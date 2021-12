Jaques Wagner defende a economia solidária como um dos princípios da ordem econômica

Em pronunciamento nesta quinta-feira (16), o senador Jaques Wagner (PT-BA) defendeu a aprovação da PEC 69/2019, que prevê a inclusão da economia solidária como um dos princípios gerais da atividade econômica previstos na Constituição.

Autor da PEC, Wagner diz ser importante não priorizar apenas a eficiência, a eficácia e a produtividade quando se trata da atividade econômica, mas também almejar a inclusão social e a promoção dos seres humanos.

— Eu quero chamar a atenção que, num momento em que no mundo aumentam as desigualdades e concentra-se a renda, é necessário que nós tenhamos uma visão de outra abordagem no desenvolvimento das nações e outra abordagem no mundo dos negócios, no mundo das empresas, e eu acho que a economia solidária cumpre muito esse papel — defendeu.

O senador citou que, quando governou a Bahia, foi instituída a política estadual de economia solidária. Segundo ele, com essa medida, houve a inclusão de baianos e baianas, por meio de cooperativas que atuavam por meio dessa visão diferenciada da atividade econômica.

Wagner lembrou também que, quando foi ministro do trabalho durante o primeiro mandato do ex-presidente Lula, criou a Superintendência de Economia Solidária, entregando ao economista Paul Singer a missão de comandar o órgão.