Marcos do Val homenageia Marinha do Brasil e agradece por honraria recebida

Em pronunciamento nesta quinta-feira (16), Marcos do Val (Podemos-ES) homenageou a Marinha do Brasil e destacou a Medalha ao Mérito Tamandaré, honraria com que foi agraciado no Dia do Marinheiro, no dia 13. O senador ressaltou que as honras que lhe foram prestadas são o reconhecimento de seu trabalho dedicado à Marinha.

— Naquele dia, relembramos os bravos marinheiros do passado, desde o Almirante Tamandaré, patrono da Marinha do Brasil, até o capitão de fragata Igor Bastos, que recebeu uma homenagem póstuma, após entregar a vida cumprindo sua missão nos mares deste Brasil.

Marcos do Val disse que a história da Marinha brasileira é plena de exemplos de bravura e brilhantismo e que esse braço das Forças Armadas se destaca como “uma força essencial à sociedade brasileira”, sempre de prontidão para servir às causas nacionais. Segundo o senador, a Marinha é também um exemplo de modernização. Ele citou investimento em tecnologia para construção de “novos submarinos, almejando construir um a propulsão nuclear, assim como os novos navios e as fragatas classe Tamandaré”.

— São exemplos da busca incessante pela vanguarda tecnológica para, assim, melhor proteger nossas águas. Dessa forma, quero cumprimentar todos da Marinha do Brasil, seus marinheiros, do mais novato ao mais graduado homem do mar, e reafirmo meu reconhecimento e admiração pelo trabalho dessa Força — declarou.