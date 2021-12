Rogério Carvalho defende aprovação de projeto que regula preços de combustíveis

Em pronunciamento nesta quinta-feira (16), o senador Rogério Carvalho (PT-SE) defendeu a aprovação do projeto dele que define uma política de preços para os combustíveis no país (PL 1.472/2021).

Segundo explicou o senador, a prioridade do governo é vender o patrimônio da Petrobras para que o dinheiro que entra nos cofres com a negociação dos ativos seja contabilizado no balanço como dividendo e, posteriormente, distribuído aos acionistas privados da empresa.

Rogério citou o caso do grupo Acelem, que assumiu a refinaria Landulpho Alves, na Bahia, após a sua venda.

De acordo com o senador, a nova operadora anunciou que não vai praticar a redução de 3,13% no preço dos combustíveis, sugerida nesta semana pela Petrobras. Essa decisão, segundo ele, evidencia um cenário ruim para os consumidores.

— Neste momento, estão sendo distribuídos R$ 42 bilhões de dividendos para os acionistas privados da Petrobras. Enquanto isso, o povo brasileiro paga gasolina de R$ 7, óleo diesel a R$ 5 e gás de cozinha a mais de R$ 100 — lamentou.

O senador informou ainda que a próxima negociação de patrimônio da Petrobras deve ocorrer em breve. Isso porque o governo já prepara a venda da participação no grupo Braskem.