O Brasil tem um dos maiores desafios de sua história, diz Kajuru sobre situação econômica

Em pronunciamento nesta quinta-feira (16), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) criticou a situação econômica do Brasil e afirmou que o país tem um dos maiores desafios de sua história em 2022.

Kajuru destacou a queda de 0,1% do PIB no terceiro trimestre de 2021, afirmando que o país se encontra em recessão técnica, caracterizada por dois trimestres seguidos de retração econômica. O senador também ressaltou a alta do dólar, a desvalorização do real e o aumento da inflação, que chegou a 10,74%.

— É um conjunto de fatores que sinalizam para mais dificuldade no próximo ano, para o qual se prevê crescimento de no máximo 1% do PIB. Isso sem levar em conta o fato de se tratar de um ano eleitoral, com a candidatura a reeleição de um presidente que passou três anos criando instabilidades políticas e falando bobagem.

O senador criticou ainda o fato de 19 milhões de brasileiros passarem fome e outros 119 milhões estarem em situação de insegurança alimentar. De acordo com ele, esse fato é inadmissível para um pais que tinha saído do Mapa da Fome da Organização das Nações Unidas (ONU).