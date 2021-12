Projeto sobre novo fundo de turismo é retirado da pauta do Plenário

A pedido do relator no Senado, Jorge Kajuru (Podemos-GO), foi retirado da pauta desta quinta-feira (16) no Plenário o PL 2.380/2021, que traz um novo modelo de regulação ao Fundo Geral de Turismo, passando a denominá-lo Novo Fungetur.

Kajuru explicou que tem recebido muitas emendas ao texto e, visando aperfeiçoar a análise delas, seria prudente retirar a proposta da pauta por enquanto, com o compromisso de votá-la o mais breve possível. O pedido foi acatado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco.