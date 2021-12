Daniella Ribeiro pede derrubada de veto ao programa de apoio ao setor de eventos

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (15), a senadora Daniella Ribeiro (PP-PB) pediu a derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro ao Perse, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, do qual foi relatora no Senado, que o aprovou por unanimidade.

Ela destacou a importância de garantir o socorro ao setor, que sofre com 18 meses de paralisação e seria beneficiado pelo Perse, de autoria do deputado federal Felipe Carreras (PSB-PE).

— Temos que unir forças para socorrer o setor mais prejudicado por essa pandemia, o de eventos. Sim, o mais prejudicado, pois os eventos têm a ver com celebração e aglomeração. Foi o primeiro a parar e o último a voltar, numa retomada cheia de limitações e insegurança com relação a novos cancelamentos — disse.

Daniella esclareceu que não está defendendo aglomerações, mas sim o socorro ao setor pelo governo federal. E lembrou que o programa foi o resultado de inúmeros contatos e reuniões com a equipe técnica do Ministério da Economia e com o próprio ministro Paulo Guedes, assim como de uma audiência pública no Senado Federal.

— Todo o setor permanece unido e engajado, esperando de nós uma resposta. Somos, neste momento, o porto seguro de que eles precisam — afirmou.