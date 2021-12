Senado aprova inclusão de Bezerra de Menezes no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria

O nome do médico Bezerra de Menezes foi aprovado, nesta quarta-feira (15), pelo Plenário do Senado, para ser incluído no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A proposta (PL 4.323/2021) é do senador Eduardo Girão (Podemos-CE) e segue para a Câmara. A votação foi simbólica.

— A cultura da paz a gente tem que sempre celebrar — disse Girão.

O relator foi o senador Rodrigo Cunha (PSDB-AL), mas seu relatório foi apresentado pelo senador Plínio Valério (PSDB-AM), como relator ad hoc. No documento, Rodrigo Cunha afirma que a homenagem é justa e reconhece a “dedicação ao próximo” do homenageado.

“Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, mais tarde conhecido como o Médico dos Pobres, nasceu, em 29 de agosto de 1831, no atual município de Jaguaretama, no Estado do Ceará. Ao longo de sua trajetória, Bezerra de Menezes demonstrou inúmeras vezes sua opção em ajudar os mais necessitados. Para ele, o verdadeiro médico é aquele que se doa completamente à função de salvar vidas e amenizar dores. Considerando, em vista do exposto, a relevância da atuação do Doutor Bezerra de Menezes e de seu legado para a difusão da doutrina espírita no Brasil e no mundo, não há dúvida de que o projeto sob exame é meritório”, diz o relatório.

Bezerra de Menezes (1831- 1900), conhecido como Bezerra de Menezes, foi um médico, jornalista, político, filantropo e expoente da doutrina espírita. Após a perda do pai, Bezerra de Menezes foi para o Rio de Janeiro, para seguir a carreira de médico.

De acordo com o senador Girão, quando Bezerra de Menezes atuava como médico, já demonstrava o grande coração e caridade que iria semear, sobretudo entre os mais pobres. O respeito e o reconhecimento de numerosos amigos o levaram à política. Elegeu-se vereador para Câmara Municipal do Rio de Janeiro em 1860, pelo Partido Liberal.

Em 1867, foi eleito deputado pelo Rio de Janeiro. Após se dedicar por 30 anos à atividade parlamentar, em 1885, Bezerra de Menezes encerra as atividades políticas e passa a se dedicar ao espiritismo.

“Bezerra de Menezes sintetiza virtudes grandiosas sem perder os traços de uma comovente humanidade e ainda hoje seu nome inspira obras de caridade no Brasil e no mundo”, destaca Eduardo Girão.

O senador mencionou ainda a trajetória de Bezerra Menezes e a sua importante atuação no movimento espírita. Uma das passagens da vida de Bezerra de Menezes mais emblemáticas foi quando, já não dispondo de nenhum recurso material, entrega seu próprio anel de formatura em medicina para que uma mãe aflita pudesse comprar os remédios para seu filho muito doente, disse Girão.

“Não resta dúvida acerca da homenagem que se pretende prestar a Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, o Doutor Bezerra de Menezes, em devido reconhecimento ao papel de relevância que teve e que continua, em espírito, desempenhando”, conclui o senador Girão.

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também elogiaram a trajetória de vida de Bezerra de Menezes.