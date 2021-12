Zequinha Marinho relata exposição sobre o Marajó em evento em Dubai

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (15), o senador Zequinha Marinho (PSC-PA) disse acreditar que a participação brasileira na ExpoDubai 2020 renderá bons frutos para o país e, especialmente, para o arquipélago do Marajó, na promoção cultural, no agronegócio, no e-commerce e no turismo.

Em relato da viagem que fez com a comitiva do governo federal ao Oriente Médio, Zequinha Marinho explicou que, dentro do pavilhão Brasil, montado naquele evento, houve a ExpoMarajó.

Segundo ele, além das belezas da ilha, os visitantes e os investidores estrangeiros puderam conhecer as potencialidades do arquipélago e as ações do governo federal, em parceria com o estado do Pará e os 16 municípios localizados no Marajó, voltadas à população.

Ele citou o programa 'Abrace o Marajó', que consiste num conjunto de medidas para ampliar o acesso dos moradores da região a políticas públicas, como a produção de energia fotovoltaica.

— Por meio do programa Abrace o Marajó, o governo federal ainda prevê investir, até 2023, mais de R$720 milhões. Espera-se que, com esse importante movimento de aproximação com o mercado investidor, novos investimentos possam chegar até o arquipélago do Marajó, ajudando aquela terra de gente boa e guerreira a se desenvolver, melhorando a qualidade de vida da população marajoara, disse.