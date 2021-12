Eleito para o TCU, Antonio Anastasia agradece senadores pela escolha

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (15), o senador Antonio Anastasia (PSD-MG) agradeceu os senadores pela escolha de seu nome para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União.

Ele vai ocupar a vaga do ministro Raimundo Carreiro, que deixará a corte para assumir o cargo de embaixador do Brasil em Portugal.

— Mais do que a gratidão, o agradecimento pela confiança e a certeza de um trabalho permanente em prol do Brasil, do controle externo e, fundamentalmente, da defesa do interesse nacional, disse.

A votação na qual Antonio Anastasia foi o escolhido ocorreu nesta terça-feira (14). Ele obteve 52 votos. A senadora Kátia Abreu (PP-TO) obteve 19 e o senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), 9.

Antonio Anastasia informou ainda que a Câmara dos Deputados também homologou a indicação de seu nome em votação secreta.

Assim que for empossado no Tribunal de Contas da União, Antonio Anastasia informou que o seu primeiro-suplente, Alexandre Silveira, assumirá o cargo de senador.

— Foi Secretário de Estado no meu governo, em Minas Gerais, em duas pastas: Assuntos Metropolitanos e Saúde. Deputado por três mandatos, parlamentar atuante, líder político reconhecido, presidente do meu partido no estado, secretário-geral do partido em nível nacional, e uma máquina de trabalho, uma verdadeira usina de ideias, reconheceu.