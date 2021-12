Heinze defende construção de hidrelétricas em rios gaúchos

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (15), o senador Luis Carlos Heinze (PP-RS) defendeu a construção de hidrelétricas nos rios Jacuí e Taquari, destacando que essas obras possibilitariam o conserto de eclusas construídas ainda nos anos 70.

Nesse sentido, informou a realização de reunião virtual com a participação de representantes do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, Dnit, da Agência Nacional de Energia Elétrica, Aneel, de uma empresa e de um banco interessados e das prefeituras de General Câmara, Rio Pardo e Cachoeira do Sul.

Heinze explicou que trabalha há tempos para viabilizar a recuperação dessas eclusas, o que tornaria novamente navegável o Rio Jacuí, de Cachoeira a Porto Alegre. Acrescentou que a solução passa pela autorização da construção de hidrelétricas nas três eclusas, que posteriormente seriam consertadas pela empresa que obtivesse a concessão para gerar energia.

— Nós teríamos, então, a energia nessas três eclusas, General Câmara, Rio Pardo e Cachoeira, gerando riquezas e energia para o Rio Grande do Sul e também a possibilidade de a empresa consertar as eclusas.

O senador disse que está tratando de assunto semelhante em relação à eclusa de Bom Retiro, no Rio Taquari e lembrou que o Rio Grande do Sul importa 40% da energia que consome.