Deputados aprovam Anastasia para ministro do TCU

O senador Antonio Anastasia (PDD-MG) acompanhou a votação no plenário da Câmara dos Deputados - Paulo Sergio/Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (15), a indicação do senador Antonio Anastasia (PSD-MG) para ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), na vaga que cabe ao Senado, conforme o Projeto de Decreto Legislativo (PDL) 1118/21. Foram 322 a favor, 18 contra e 8 abstenções em votação nominal e secreta. A matéria irá à promulgação.

Anastasia foi aprovado pelo Senado na sessão desta terça (14) com 52 votos. Ele concorria com a senadora Kátia Abreu (PP-TO) e com Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), que tiveram 19 e sete votos respectivamente.

Ele substituirá o ministro Raimundo Carreiro, que foi aprovado em novembro para o cargo de embaixador do Brasil em Portugal. Como Carreiro havia sido uma indicação do Senado, a vaga deve ser preenchida pela mesma origem.

Ao discursar para os colegas antes da votação, Antonio Anastasia defendeu que um ministro do TCU precisa ter como atributos não apenas o conhecimento técnico sobre as contas públicas e a legislação aplicada à administração federal, mas também a “sensibilidade” para compreender a situação dos gestores.

— É imprescindível que o ministro, ao exercer o seu trabalho, tenha de fato condições de sopesar, no caso concreto, diante de cada circunstância, de cada processo que lhe é submetido, as circunstâncias adequadas àquele caso.

Com informações da Agência Câmara de Notícias