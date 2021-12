Aprovada indicação de Roberto Parente para a embaixada no Congo

A indicação do diplomata Roberto Parente para embaixador do Brasil na República Democrática do Congo foi aprovada por 39 votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção - Edilson Rodrigues/Agência Senado

O Senado aprovou, nesta quarta-feira (15), a indicação do diplomata Roberto Parente para exercer o cargo de embaixador do Brasil na República Democrática do Congo.

O senador Carlos Viana (PSD-MG) foi o relator da indicação (MSF 22/2021), cuja aprovação, por 39 votos favoráveis, dois contrários e uma abstenção, será comunicada à Presidência da República.

Ministro de segunda classe da carreira de diplomata do Ministério das Relações Exteriores, Roberto Parente é natural de São Paulo (SP). Ele ingressou no Instituto Rio Branco em 1998. Ocupou diferentes funções em missões na embaixada em Camberra (Austrália) e no Consulado-Geral em Miami (Estados Unidos). Também trabalhou na embaixada brasileira em Tel Aviv (Israel) e na missão brasileira em Assunção (Paraguai). Desde 2020, atua na Secretaria de Gestão Administrativa do Ministério de Relações Exteriores (MRE).

A indicação de Roberto Parente já havia sido aprovada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) em outubro.