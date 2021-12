José Mauro da Fonseca Costa Couto é aprovado embaixador na Sérvia

Os senadores aprovaram em Plenário com 41 votos a favor, 2 contrários e 4 abstenções, a indicação do diplomata José Mauro da Fonseca Costa Couto para embaixador do Brasil na Sérvia e, cumulativamente, em Montenegro. - Roque de Sá/Agência Senado

Os senadores aprovaram em Plenário, nesta quarta-feira (15), com 41 votos a favor, 2 contrários e 4 abstenções, a indicação (MSF 75/2021) do diplomata José Mauro da Fonseca Costa Couto para exercer o cargo de embaixador do Brasil na Sérvia e, cumulativamente, em Montenegro. A matéria foi relatada pelo senador Carlos Viana (PSD-MG).

José Mauro Couto fez Direito na Universidade de Brasília (UnB) e na Universidade Cândido Mendes. Tem mestrado em Relações Internacionais pela Boston University e ingressou no Itamaraty em 1980. Atuou nas embaixadas em Bonn (Alemanha), Montevidéu (Uruguai), Paramaribo (Suriname) e Tóquio (Japão). Também foi do Consulado-Geral em Miami e do Consulado-Geral em Munique, além de ter atuado nos Ministérios do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio Exterior e da Integração Nacional. Foi embaixador em Cartum (Sudão).

Durante sua sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE), o diplomata afirmou que o Brasil pode ganhar com o crescimento da Sérvia. Segundo ele, o país europeu está passando por um surto de crescimento, com taxas de aumento anual do PIB que podem chegar, por exemplo, a 7% em 2021. Ou seja, o Brasil deve aproveitar esse crescimento aumentando as exportações agrícolas, disse. Se o Brasil não o fizer, esse mercado será aproveitado pela Turquia, alertou.

— A Sérvia cresce rapidamente, e se não ocuparmos este mercado, a Turquia e outras nações vizinhas o farão. A Turquia é um país com agro desenvolvido também, e com acesso a commodities. É nosso grande concorrente ali — explicou Costa Couto.

Comércio com a Sérvia

Em 2020, o intercâmbio total chegou a US$ 87,6 milhões. Os principais produtos importados do Brasil foram o café (43,9%), minérios de ferro (7,5%), sucos de laranja (5,6%); enviados ao Brasil foram tripas artificiais (36,2%), seguidos de pneus (24,8%) e de alimentos para cães e gatos (18,9%).

Relações com Montenegro

O Brasil reconheceu a independência de Montenegro em 14 de junho de 2006 e estabeleceu relações diplomáticas com Podgorica em 20 de outubro do mesmo ano. A Embaixada do Brasil, cumulativa com a Embaixada em Belgrado, foi criada por decreto do Presidente da República em 10 de julho de 2007.

De acordo com o Itamaraty, as relações bilaterais são modestas, reflexo da assimetria econômica e da prioridade conferida por Montenegro ao entorno europeu. O Brasil e Montenegro mantêm boas relações políticas e o governo montenegrino declara querer desenvolver mais os laços com o Brasil.