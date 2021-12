Senado aprova novo embaixador do Brasil no Paraguai

A indicação do diplomata José Antônio Marcondes de Carvalho paraembaixador do Brasil na República do Paraguai teve 44 votos favoráveis, três contrários e uma abstenção. - Roque de Sá/Agência Senado

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (15), a indicação do diplomata José Antônio Marcondes de Carvalho para chefiar a embaixada do Brasil na República do Paraguai. Ele recebeu 44 votos favoráveis e três contrários, e houve uma abstenção.

Marcondes é o atual embaixador no Brasil na Áustria e também já chefiou a missão diplomática brasileira na Venezuela. Também já trabalhou junto à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) e foi diretor-geral de Integração Latino-Americana no Itamaraty.

O Brasil é o principal parceiro comercial do Paraguai, respondendo pela maioria das importações e das exportações do país vizinho. A usina hidrelétrica de Itaipu, localizada na fronteira entre os países, é responsável pelo fornecimento de quase 90% da energia consumida no Paraguai. O país também abriga a terceira maior comunidade internacional de cidadãos brasileiros, com 240 mil habitantes pessoas - atrás apenas dos Estados Unidos e de Portugal.