Nelson Antônio Tabajara de Oliveira será embaixador na Áustria

O diplomata durante sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) do Senado, em 30 de novembro - Roque de Sá/Agência Senado

Por 43 votos favoráveis, três contrários e duas abstenções, o Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (15) a indicação de Nelson Antônio Tabajara de Oliveira para o cargo de embaixador do Brasil na Áustria (MSF 59/2021). A matéria teve como relator o senador Marcos do Val (Podemos-ES).

Antes de ser apreciada em Plenário, essa indicação havia sido aprovada na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado em 30 de novembro, quando o diplomata foi sabatinado.

Nessa ocasião, Oliveira disse que vai priorizar o avanço das negociações sobre o acordo comercial Mercosul-União Europeia. A Áustria é um dos focos de resistência à criação da área de livre comércio. Ele também sugeriu intensificar a participação de senadores e deputados brasileiros nessas negociações.

O diplomata lembrou que parlamentares austríacos aprovaram uma resolução que obriga seu governo a vetar o acordo nas instâncias europeias. O problema seria a falta de confiança na questão do meio ambiente no Brasil. Segundo Oliveira, é necessário ampliar o diálogo com a Áustria para tentar convencer os parlamentares daquele país a rever a resolução.