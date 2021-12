Aprovada indicação de Orlando Leite Ribeiro para embaixada na Espanha

Com 43 votos a favor, 5 contrários e 2 abstenções, o Senado aprovou a indicação do diplomata Orlando Leite Ribeiro para a embaixada do Brasil na Espanha - Pedro França/Agência Senado

Com 43 votos a favor, 5 contrários e 2 abstenções, o Plenário do Senado aprovou a indicação do diplomata Orlando Leite Ribeiro para a embaixada do Brasil na Espanha, cumulativamente com o Principado de Andorra. Antes da votação, o indicado passou por sabatina na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE). A MSF 57/2021 foi relatada pelo senador Carlos Viana (PSD-MG).

Orlando Ribeiro entrou para a carreira diplomática em 1993. Entre as funções exercidas, estão chefe do Departamento de Promoção Comercial e de Investimentos e diretor da Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura.

Durante a sabatina na CRE, o diplomata destacou que esse país é o segundo no ranking dos investimentos diretos no Brasil, com estoque de aproximadamente US$ 79 bilhões. Segundo o diplomata, o Brasil conta com 1.227 empresas espanholas. Ele também apontou forte participação espanhola nos recentes leilões nos setores aeroportuários, de energia, petróleo e gás e de telecomunicações.

Relações bilaterais

A Espanha é uma monarquia parlamentar, que tem como chefe de Estado o Rei Felipe VI e, desde 2018, e o presidente Pedro Sánchez como chefe de governo. A comunidade brasileira na Espanha soma mais de 80 mil residentes cadastrados, sendo que cerca de 40 mil são também cidadãos da Comunidade Europeia. A Espanha é o segundo maior investidor estrangeiro no Brasil, com estoques de mais de US$ 78 bilhões. O Itamaraty ressalta que é também significativo o interesse das empresas brasileiras em investir na Espanha.

Andorra

O Principado de Andorra é um país europeu localizado na cordilheira dos Pirineus, entre o nordeste da Espanha e o sudoeste da França. A partir do ingresso de Andorra na Organização das Nações Unidas (ONU), em 1993, Brasil e Andorra passaram a manter diálogo político regular. A densidade das relações bilaterais é, contudo, modesta, segundo o Itamaraty.