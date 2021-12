Aprovado projeto que confere o título de Capital Nacional das Etnias à Ijuí (RS)

O Plenário do Senado aprovou, nesta quarta-feira (15), em votação simbólica, o projeto que confere o título de Capital Nacional das Etnias à Ijuí (RS). O projeto de lei (PL 1.855/2021), de autoria do deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS), foi relatado pelo senador Lasier Martins (Podemos-RS), que recomendou a aprovação do texto. Não foram apresentadas emendas ao projeto, que segue agora para sanção presidencial.

Na justificativa da matéria, o autor ressaltou que a cidade de Ijuí, é conhecida por reunir variados grupos étnicos: afrobrasileiros, índios, portugueses, franceses, italianos, alemães poloneses, austríacos, letos, holandeses, russos, árabes, libaneses, lituanos, ucranianos dentre outros.

O deputado também acrescentou que a cidade detém um rico patrimônio cultural, histórico, turístico e natural, sendo considerada “Terra das Culturas Diversificadas''. Fundada em 19 de outubro de 1890, Ijuhy significa na língua guarany, "Rio das Águas Divinas".

Já o senador Lasier destacou em seu parecer que a “exuberância multicultural” da cidade propiciou a criação da União das Etnias de Ijuí (UETI), responsável por realizar a Festa Nacional das Culturas Diversificadas – FENADI.

Para Lasier, Ijuí é destaque nacional pela grande riqueza cultural que possui e afirmou que é merecedora do título de Capital Nacional das Etnias.

— Além disso, Ijuí sedia uma das maiores feiras de negócios do interior do Rio Grande do Sul, a Expoijuí. Esse evento se consagrou ao longo dos anos por sua destacada capacidade de gerar oportunidades de negócios, cultura e lazer, movimentando e envolvendo importantes segmentos do mercado nacional e internacional — disse o relator.

Isabel Dourado, com supervisão de Patrícia Oliveira