Kajuru destaca eficácia de vacinas contra covid-19

Em pronunciamento nesta quarta-feira (15), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) destacou pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) segundo a qual as vacinas utilizadas no Brasil contra a covid-19 (CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer e Janssen) reduzem drasticamente os números de internações e mortes provocados pelo coronavírus.

— Segundo o estudo, que teve como base 150 milhões de pessoas que tomaram uma das quatro vacinas administradas no país até outubro, os importantes imunizantes mostraram efetividade entre 83% a 99% para casos graves e óbitos, entre a faixa etária de 20 a 80 anos. Na população abaixo de 60 anos, essa proteção ficou acima de 85% contra risco de hospitalização e de 89% para óbito — afirmou.

Kajuru ressaltou que o Brasil está em segundo lugar no número absoluto de mortos pela pandemia de covid-19, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. A covid-19 já matou cerca de 5,3 milhões de pessoas no mundo e em torno de 617 mil no Brasil. Para ele, a tragédia se ampliou devido ao negacionismo e aos muitos equívocos do Executivo, revelados pela CPI da Pandemia.