A Comissão de Assuntos Sociais (CAS) cancelou a audiência pública prevista para esta quinta-feira (16). A comissão iria debater a integração da medicina com a espiritualidade no tratamento de doenças. O cancelamento foi proposto pelo autor do requerimento (REQ 21/2020), senador Eduardo Girão (Podemos-CE), diante da dificuldade de agenda dos convidados. A nova data será definida no retorno aos trabalhos legislativos, em fevereiro.