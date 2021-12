Pacheco destaca eleição de Anastasia para o TCU

O presidente do Senado confirmou que haverá sessão do Congresso Nacional na sexta-feira (17) para a apreciação de vetos e da proposta de Orçamento. - Marcos Brandão/Senado Federal

Em entrevista coletiva na noite desta terça-feira (14), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a eleição do senador Antonio Anastasia (PSD-MG) para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União (TCU).

Pacheco atribuiu a vitória de Anastasia — que obteve 52 votos — ao trabalho desse senador, mas também ressaltou os méritos dos outros dois candidatos ao TCU: os senadores Kátia Abreu (PP-TO) e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

O presidente do Senado disse que a escolha de Anastasia resultou da escolha soberana dos senadores.

— Quero cumprimentar todos os senadores pelo espírito público, pela liberdade democrática e pelo exercício da democracia na escolha.

O Plenário do Senado também aprovou nesta terça-feira três indicações para embaixadas do Brasil no exterior e duas indicações para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Além disso, o presidente do Senado confirmou que haverá sessão do Congresso Nacional na sexta-feira (17), com o objetivo de apreciar vetos e a proposta de Orçamento, entre outros itens.