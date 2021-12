Contarato diz que brasileiros têm 'dívida de gratidão' com o PT

Em pronunciamento nesta terça-feira (14), o senador Fabiano Contarato (PT-ES) disse que os brasileiros têm uma dívida de gratidão com o Partido dos Trabalhadores (PT) e com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, “por tudo o que fizeram pela população e, principalmente, pelos mais pobres”. Ele elogiou igualmente a Rede Sustentabilidade, partido pelo qual Contarato foi eleito senador, e que ele deixou para se filiar ao PT.

— Quero falar que eu mudo de sigla, mas não mudo de lado, porque nós estamos do mesmo lado. E eu tenho certeza de que nós vamos virar essa página triste da história, deste governo, que tem uma digital nesse agravamento da pandemia, no desmantelamento do [aparato governamental de defesa do] meio ambiente e da educação, no desmantelamento de todos os programas sociais — afirmou.

Contarato disse que sempre se identificou com o PT, por este ser, na sua opinião, “o partido dos pretos, dos pobres, dos pardos, das mulheres, dos índios e dos assalariados”. E lembrou a importância da militância do PT e também da Rede Sustentabilidade, que, ressaltou o senador, buscam construir uma sociedade justa, fraterna e igualitária.