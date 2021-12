Nelsinho Trad pede reabertura das agências INSS com respeito aos protocolos sanitários

O senador Nelsinho Trad (PSD-MS) apelou para que o INSS retome as operações presenciais que foram reduzidas, no início de 2020, em razão da pandemia da Covid-19 - Jefferson Rudy/Agência Senado

Em pronunciamento, nesta terça-feira (14), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) apelou para os gestores do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que retomem de forma integral todas as operações presenciais que foram reduzidas, no início de 2020, em razão da pandemia da Covid-19. Ressaltou, entretanto, que, com a reabertura das agências, será importante respeitar todos os protocolos de segurança para proteger, tanto os funcionários, quanto a população, pois a pandemia ainda não acabou.

Para o senador, a medida adotada no início da pandemia se fez necessária devido à gravidade do risco de contaminação. No momento, porém, a situação já está mais controlada, principalmente pela adesão dos brasileiros à vacinação. Portanto, em sua opinião, a manutenção dessa restrição no atendimento presencial prejudica, principalmente, as pessoas mais vulneráveis, como os idosos, e as pessoas acometidas por doenças ou por acidentes.

— Nesta conjuntura, entendo que se faz necessária a reabertura plena dos espaços de atendimento aos cidadãos. Isso inclui as agências do INSS. Não há justificativa para que ainda se mantenha uma limitação da prestação desse serviço público essencial. Quando observamos que bancos, escolas e tantas outras atividades já se encontram em pleno funcionamento, sempre com a adesão às normas de segurança sanitária – vale frisar –, é muito importante lembrar a todos que o INSS é a principal porta de acesso do trabalhador e das populações mais vulneráveis a diversos serviços sociais prestados pelo Poder Público — declarou.