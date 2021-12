Oriovisto propõe plebiscito para prisão em 2ª instância e foro privilegiado

Em pronunciamento nesta terça-feira (14), o senador Oriovisto Guimarães (Podemos-PR) propôs a realização, durante as eleições do próximo ano, de plebiscito sobre a possibilidade de prisão após condenação em segunda instância e também sobre o foro privilegiado. Ele informou que vai protocolar um projeto de decreto legislativo com esse objetivo.

O senador argumenta que o plebiscito — se realizado junto com as eleições — não acarretará em custos para os cofres públicos, já que os eleitores responderiam às perguntas sobre esses temas no mesmo momento em que estarão votando. Ele também defendeu a ideia de que a população se manifeste sem intermediários por meio de plebiscitos.

Oriovisto destacou que nem o Senado nem a Câmara dos Deputados “conseguiram produzir uma PEC [proposta de emenda à Constituição] que definisse o assunto”. Também lembrou que o Senado aprovou a proposta de fim do foro privilegiado, mas que a Câmara “segura, há mais de mil dias, esse projeto na gaveta de seu presidente”.

— Assim, se os deputados não querem falar [sobre esses assuntos], se o Parlamento não quer falar, que o povo fale. Que o povo fale e diga: "Sim, queremos uma Justiça mais simples, mais ágil. Sim, queremos o fim de qualquer espécie de privilégio".