Jayme Campos apresenta projeto que institui Semana Nacional da Empresa Júnior

Em pronunciamento, nesta terça-feira (14), o senador Jayme Campos (DEM-MT) anunciou a apresentação de um projeto de lei (PL 4.412/2021) que institui a Semana Nacional da Empresa Júnior, a ser comemorada anualmente na semana que compreender o dia 6 de abril. Entre seus objetivos, a proposta pretende promover palestras, debates, seminários e outros eventos para fortalecer e disseminar a cultura da empresa júnior no País.

Jayme Campos também destacou a importância da empresa junior no Brasil. Trata-se, segundo o senador, de um empreendedorismo promovido e estimulado nas universidades brasileiras. Tal movimento, esclareceu, conta com a participação de alunos de graduação de diversas áreas acadêmicas, supervisionados por professores especializados, o que, em sua opinião, “é uma valiosa ferramenta que alia educação à inovação e ao empreendedorismo, favorecendo o sucesso dos jovens brasileiros”.

— De acordo com a Confederação Brasileira de Empresas Juniores, o Brasil pode ser considerado a maior potência mundial atualmente no movimento empresarial júnior, com 76% de todas as empresas no mundo desse segmento, num total que supera o do continente europeu. Diante desse potencial, é fundamental que nós, parlamentares, nos mobilizemos permanentemente no sentido de criar um ambiente propício a negócios para quem queira empreender, principalmente os jovens, que têm tanta dificuldade em acessar o mercado de trabalho — declarou.