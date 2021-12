Aprovada indicação de Salise Sanchotene para o CNJ

Por 47 votos favoráveis, 20 contrários e três abstenções, o Senado aprovou, nesta terça-feira (14), a indicação da desembargadora Salise Monteiro Sanchotene para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no biênio 2021-2023.

A aprovação da indicação, relatada pela senadora Soraya Thronicke (PSL-MS), será comunicada à Presidência da República.

Salise Sanchotene tem bacharelado em ciências jurídicas e sociais, especialização em direito penal e doutorado em direito público e filosofia jurídica. Já atuou na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, na 2ª Vara Federal Criminal de Porto Alegre, nos juizados especiais federais do Rio Grande do Sul, na Corregedoria Nacional de Justiça, entre outros. Atualmente, trabalha no Tribunal Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, onde é vice-corregedora.

A indicação de Salise Sanchotene (Ofício S 17/2021) já havia sido aprovada em reunião semipresencial da CCJ em 30 de novembro. Na ocasião, a desembargadora afirmou que a Justiça precisa trabalhar irmanada com outras instituições.