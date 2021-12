Senado autoriza empréstimo de US$ 97 milhões para cidade de São Paulo

O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (14) proposta que autoriza a prefeitura de São Paulo a contratar operação de crédito externo, com garantia da União, no valor de US$ 97 milhões, com o Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (Bird). O objetivo é financiar um novo corredor de ônibus na zona leste da capital paulista. A mensagem que trata dessa autorização (MSF 90/2021) foi aprovada sob a forma de projeto de resolução.

O relator da matéria foi o senador senador Giordano (MDB-SP).

De acordo com o parecer de Giordano, "os recursos dessa operação de crédito destinam-se ao financiamento parcial do Programa de Melhoria da Mobilidade Urbana Universal (Corredor Aricanduva), que objetiva (i) melhorar a mobilidade e a acessibilidade a empregos para usuários de transporte público socialmente vulneráveis na área de influência do corredor de Aricanduva; e (ii) aumentar a eficiência operacional do sistema de ônibus do município".

Giordano declarou que o empréstimo deve beneficiar 5 milhões de pessoas. O senador José Aníbal (PSDB-SP), ao defender a iniciativa, disse que o projeto é crucial para a cidade de São Paulo.

Antes de chegar ao Plenário, essa matéria havia sido aprovada, na manhã desta terça-feira, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado.

Protesto

O senador Cid Gomes (PDT-CE) felicitou o estado de São Paulo pela aprovação do projeto, mas afirmou que o estado do Ceará vem sendo discriminado pelo governo federal.

— Já se encontra na Casa Civil, à espera de autógrafo, um financiamento do Banco Interamericano, há mais de quatro meses. Por discriminação política, o presidente da República não envia essa matéria a esta Casa — protestou ele.