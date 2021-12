Plenário aprova indicação de Marcio de Freitas para o CNJ

Com 64 votos a favor, 5 contrários e 2 abstenções, o Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (14), a indicação do juiz federal Marcio Luiz Coelho de Freitas para compor o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), no biênio 2021/2023, na vaga indicada pelo Superior Tribunal de Justiça (OFS 16/2021).

Em 30 de novembro, Marcio de Freitas tinha sido sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde a matéria foi relatada pelo senador José Anibal (PSDB-SP).

Marcio de Freitas é graduado em Direito, tem mestrado em Direito Ambiental e doutorado também em Direito. Já atuou na Escola Superior da Magistratura do Amazonas, na Universidade Federal do Amazonas, no Centro de Defesa dos Direitos Humanos da CNBB, na Eletronorte, no Ministério Público do Amazonas, no Tribunal Regional Eleitoral também do estado, no Conselho Nacional de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça e finalmente no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, onde trabalha até hoje. Atualmente também trabalha no Conselho de Justiça Federal.