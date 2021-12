Senado aprova nova embaixadora do Brasil na Coreia do Sul

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (14), a indicação da diplomata Márcia Donner Abreu para chefiar a embaixada brasileira na República da Coreia (MSF 77/2021). Foram 41 votos favoráveis, quatro contrários e três abstenções.

A futura embaixadora foi sabatinada pela Comissão de Relações Exteriores (CRE) no fim de novembro. Na ocasião, ela observou que o Brasil e a Coreia do Sul não têm ainda nenhum acordo comercial assinado, e que relações bilaterais podem ser estabelecidas. Ela também quer estimular o turismo entre os países.

Abreu atualmente exerce o cargo de secretária de Negociações Bilaterais na Ásia, Pacífico e Rússia. Ela foi embaixadora do Brasil no Cazaquistão. Ela também já atuou junto à Organização Mundial do Comércio (OMC) e à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e na embaixada brasileira em Pequim, na China.

No relatório, o senador Esperidião Amin (PP-SC) destacou que o Brasil foi o primeiro país latino-americano a reconhecer a Coreia do Sul, que hoje é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na Ásia. No entanto, as relações econômicas tendem a ser deficitárias, com a exportação de matérias-primas e a importação de produtos industrializados.