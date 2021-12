Sônia Regina Guimarães Gomes será embaixadora na República Tcheca

Com 45 votos a favor, 3 contrários e 2 abstenções, o Plenário do Senado aprovou a mensagem presidencial (MSF 78/2021) que indica a diplomata Sônia Regina Guimarães Gomes para exercer o cargo de embaixadora do Brasil na República Tcheca.

O relator dessa matéria na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE) do Senado foi Zequinha Marinho (PSC–PA). A sabatina da indicada ocorreu no final de novembro.

Na ocasião, a diplomata destacou que, em 2017 e 2018, a embaixada brasileira organizou na República Tcheca feiras de produtos, como café e cachaça, que foram bem-sucedidas. Ela disse que pretende aprofundar a atuação dessas feiras.

— Vamos fazer [feiras] com mais produtos e focando em regiões brasileiras. É uma grande oportunidade para divulgarmos nossa produção, e planejamos também incluir biojoias nessas exposições. As biojoias atraem muito o consumidor europeu, e temos grandes artistas nesse segmento. Outra dimensão relevante é divulgarmos mais a atuação do Brasil na preservação ambiental e na produção agrícola sustentável — declarou Sônia a sabatina feita em novembro.

Sônia se formou em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília (UnB). Ingressou no Itamaraty em 1987 e hoje é ministra de primeira classe. Já trabalhou nas embaixadas brasileiras em Bridgetown (Barbados), Roma (Itália), Assunção (Paraguai) e São Tomé (São Tomé e Príncipe). Também atuou como cônsul-adjunta no Consulado-Geral em Los Angeles, cônsul-adjunta no Consulado-Geral em Chicago e como chefe no Escritório Financeiro em Nova York.

Comércio bilateral

Em 2020, o comércio bilateral da República Tcheca com o Brasil atingiu fluxo de US$ 491 milhões, o que representou queda de 19,8% em relação a 2019. As exportações brasileiras foram de US$ 45 milhões (-50,9%) e as importações chegaram a US$ 447 milhões (-14,4%). O saldo comercial, historicamente deficitário para o Brasil, foi de US$ 402 milhões.

A pauta de exportações brasileira teve como principais produtos em 2020 os produtos semi-acabados de ferro ou aço (27%); as máquinas-ferramentas para trabalhar metais (8,8%); e móveis e suas partes (6,7%). As importações, por sua vez, são diversificadas, com destaque para: partes e acessórios de veículos automotivos (6,5%); equipamentos de telecomunicações (5,4%); e borrachas sintéticas (5,4%).

Grupo parlamentar

No Congresso, existe o Grupo Parlamentar Brasil-República Tcheca, que foi criado pela Resolução da Câmara dos Deputados nº 73 de 1994, em substituição ao Grupo Brasil-Tchecoslováquia (que existia desde 1990) e instituído em 1998 pela Resolução nº 32.