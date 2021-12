Senado aprova novo delegado brasileiro junto ao Mercosul

O Plenário do Senado aprovou, nesta terça-feira (14), a indicação do diplomata Antonio José Ferreira Simões para o posto de delegado do Brasil junto ao Mercosul e à Associação Latino-Americana de Integração (Aladi) (MSF 51/2021). Foram 54 votos a favor, quatro contrários e uma abstenção.

A Aladi, criada em 1980, é a entidade responsável pelo arcabouço jurídico para a integração econômica da América Latina. Além do Brasil, outros 12 países são membros. O volume de transações do Brasil com esses países chegou a R$ 49,2 bilhões em 2020. Já o Mercosul, estabelecido em 1991, é o bloco de mercado comum entre países da América do Sul. Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai são membros permanentes e os demais países do continente participam como associados - com exceção da Venezuela, que está suspensa.

Simões é o atual embaixador brasileiro em Montevidéu, no Uruguai. Antes disso, chefiou as representações diplomáticas do Brasil na Espanha e na Venezuela. Também trabalhou junto à Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) e à Itaipu Binacional.

Relator da indicação, o senador Zequinha Marinho (PSC-PA), explicou a relevância da posição, afirmando que o Brasil tem sido protagonista na celebração de acordos de integração econômica do continente nas últimas duas décadas. "Desse modo, a região consolidou-se como espaço de relevância para o comércio exterior brasileiro e esses acordos servem de instrumentos de promoção e consolidação de exportações brasileiras de maior valor agregado", disse o senador.