Plínio Valério defende manutenção de incentivos à Zona Franca de Manaus

Em pronunciamento nesta terça-feira (14), o senador Plínio Valério (PSDB-AM) pediu ao governo federal que "deixe a Amazônia em paz" e não busque acabar com os incentivos à Zona Franca de Manaus.

Plínio afirmou que os subsídios a esse polo industrial permitem que 95% da floresta no estado do Amazonas continue "de pé", ao mesmo tempo em que geram cerca de 100 mil empregos. Ele também disse que "as investidas" do governo federal contra a região são antigas.

Citando o livro História Econômica da Amazônia, o senador declarou que, desde o período imperial, o volume de recursos arrecadados na região é maior do que os investimentos lá feitos.

— Portanto, se há um devedor, esse devedor é o Brasil. E quem deve cobrar somos nós, da Amazônia, que sustentamos o país por muitos e muitos anos.



CPI das Ongs

Ainda durante seu pronunciamento, Plínio Valério lembrou que a decisão de instalar a CPI das Ongs, para apurar eventuais irregularidades na atuação dessas entidades na Amazônia, cabe ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele fez um apelo para que a Presidência da Casa oficie os partidos até março de 2022 para que as legendas designem os senadores que farão parte dessa comissão.