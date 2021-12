Kajuru repudia agressões de seguranças de Bolsonaro a jornalistas na Bahia

Em pronunciamento nesta terça-feira (14), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) repudiou a agressão de seguranças e seguidores de Jair Bolsonaro a jornalistas e cinegrafistas de televisão durante visita a Itamaraju (BA).

— Não resta dúvida que o trabalho da imprensa acabou dificultado depois que Jair Bolsonaro chegou à chefia do Executivo, com sua tresloucada missão de minar as instituições e enfraquecer a democracia. Jair Messias critica sistematicamente os órgãos de imprensa e se mostra agressivo com jornalistas, o que é entendido por seus seguidores como estímulo — destacou.

Kajuru, que é jornalista, demonstrou preocupação e afirmou que essa é uma situação que pode ser agravada durante a cobertura jornalística das eleições de 2022. Para o senador, o Legislativo não pode compactuar com as "selvagerias" do Executivo, assim como o Judiciário não pode se omitir.

O senador reforçou que, pela primeira vez em 20 anos, o Brasil entrou na "zona vermelha" do ranking mundial de liberdade de imprensa. A pesquisa foi divulgada pela organização Repórteres sem Fronteira (RSF) e qualifica o Brasil como um país em que a situação de trabalho dos jornalistas é considerada difícil.