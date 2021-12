CRA faz balanço do ano nesta quinta-feira (16)

A Comissão de Agricultura (CRA) se reúne nesta quinta-feira (16), a partir das 8h, para fazer o balanço das suas atividades no ano. O colegiado é presidido pelo senador Acir Gurgacz (PDT-RO), que prossegue no cargo até o fim de 2022.

No discurso que fez quando foi eleito para a presidência da comissão, em fevereiro, Gurgacz delineou três alvos principais para os trabalhos. Dois deles, a regularização fundiária e o licenciamento ambiental, são objeto de propostas de marcos regulatórios que a comissão debateu ao longo do ano (PL 2.159/2021 e PL 2.633/2020). O marco da regularização fundiária já pode ser votado pela CRA, enquanto o marco do licenciamento ainda está com a relatora, senadora Kátia Abreu (PP-TO).

O terceiro tema mencionado por Acir Gurgacz como prioritário foi o posicionamento internacional da agricultura brasileira. Ele afirmou que a CRA trabalharia em parceira com a Comissão de Relações Exteriores (CRE).

— Nós temos um produto de exportação. Nós queremos ampliar a exportação, não só de commodities, mas também de produtos industrializados. Vamos depender muito da CRE também — afirmou o senador no início do ano.