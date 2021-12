Subcomissão que acompanha educação na pandemia vota relatório na quarta

Criada para avaliar os impactos da pandemia de covid-19 na área da educação, a Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia vota nesta quarta-feira (15) seu relatório final referente ao ano de 2021. A reunião começa às 14h30.

De acordo com o presidente do colegiado, senador Flávio Arns (Podemos-PR), o documento apresentará um diagnóstico do que aconteceu com o ensino durante a pandemia, principalmente com o ensino a distância; analisará a situação atual com o retorno às aulas presenciais e apontará caminhos para a recuperação do conteúdo perdido.

O relatório é fruto de uma série de audiências promovidas pela subcomissão ao longo do segundo semestre de 2021. O colegiado ouviu representantes do governo federal, secretários estaduais de educação, representantes de estudantes e especialistas no setor.

Ligada à Comissão de Educação, Cultura e Esporte, a subcomissão seguirá em funcionamento até o fim de 2022.