CAE adia sabatinas de indicados à diretoria do Banco Central

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) adiou as sabatinas de indicados para compor a diretoria do Banco Central previstas para esta terça-feira (14), mas manteve a análise das indicações dos senadores Antonio Anastasia (PSD-MG), Kátia Abreu (PP-TO) e Fernando Bezerra (MDB-PE) para uma vaga no Tribunal de Contas da União. A reunião está marcada para as 9h.

As sabatinas de Renato Dias de Brito Gomes e Diogo Abry Guillen serão reagendadas. A data, no entanto, ainda não foi definida. Caso aprovados, eles substituirão, a partir do primeiro dia de 2022, respectivamente, os diretores João Manoel Pinho de Mello e Fábio Kanczuk. O mandato é de quatro anos, com possibilidade de renovação por mais quatro. A diretoria do BC tem nove integrantes.