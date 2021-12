CMO vota relatório sobre obras irregulares para orçamento de 2022

A Comissão Mista de Orçamento (CMO) se reúne, nesta terça-feira (14), a partir das 10h30, para votar o relatório do Comitê de Avaliação das Informações sobre Obras e Serviços com indícios de Irregularidades Graves (COI) referente ao orçamento do próximo ano. No documento, o deputado Paulo Azi (DEM-BA), propõe o bloqueio da execução orçamentária referente a duas obras rodoviárias e a suspensão da aplicação de parte dos recursos destinados à ferrovia Transnordestina.

O COI é um dos quatro comitês temáticos permanentes da CMO. Além dele, existem os comitês de Avaliação, Fiscalização e Controle de Execução Orçamentária (CFIS), de Avaliação da Receita (CAR) e de Admissibilidade de Emendas (CAE).

A CMO também deve votar na terça-feira o Projeto de Lei do Congresso que abre créditos especiais no valor total de R$ 132,3 milhões (PLN 29/2021). A maior parte do dinheiro vai para as refinarias de petróleo de Mataripe (BA) e Manaus (AM), que fazem parte do programa de desinvestimento da Petrobras. O aporte tem o objetivo de dar condições de prosseguimento às atividades. Outra parte do dinheiro será investida em obras do Gasoduto Brasil-Bolívia.