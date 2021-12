Em busca de saídas para perdas na educação, Subcomissão da Covid-19 faz novo debate

A Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia faz na segunda-feira (13), a partir das 10h, sua oitava audiência pública. O objetivo da reunião é avaliar os impactos da pandemia na educação básica e debater uma agenda estratégica educacional para tentar recuperar as perdas na aprendizagem durante a pandemia.

Entre os convidados para o debate no colegiado, presidido por Flávio Arns (Podemos-PR), estão Nalú Farenzena, da Associação Nacional de Pesquisa em Financiamento da Educação (Fineduca); Herton Ellery Araújo, da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Disoc/Ipea); e Maria Slemenson, gerente de Projetos do Instituto Natura.

A interrupção das aulas presenciais e a falta de políticas públicas para garantir qualidade no ensino remoto levaram a grandes perdas de aprendizagem e a um maior risco de abandono escolar. Essa é uma das conclusões do relatório Estado da Crise Global de Educação: Um Caminho para a Recuperação, publicado nesta semana pelo Banco Mundial, pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).

Simulações apresentadas no documento estimam que 24 milhões de alunos podem não retomar os estudos depois da pandemia e apontam que o fechamento prolongado das escolas durante a pandemia de covid-19, em 2020 e 2021, pode fazer com que a atual geração de crianças e jovens do mundo deixe de ganhar US$ 17 trilhões (o equivalente a cerca de R$ 94 trilhões) ao longo da vida.