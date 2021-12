Comissão de Assuntos Econômicos analisa indicações para BC e TCU

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado analisa nesta terça-feira (14) duas indicações para a diretoria do Banco Central do Brasil (BC) e uma para o Tribunal de Contas da União (TCU). A reunião semipresencial está prevista para as 9h. É possível participar pelo e-Cidadania (veja abaixo).

Os indicados para compor a diretoria do Banco Central são Renato Dias de Brito Gomes e Diogo Abry Guillen. Caso aprovados, eles substituirão a partir do primeiro dia de 2021, respectivamente, os diretores João Manoel Pinho de Mello e Fábio Kanczuk. O mandato é de quatro anos, com possibilidade de renovação por mais quatro. A diretoria do BC tem nove integrantes.

Os dois indicados são economistas formados pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Doutor pela Universidade Northwestern, dos Estados Unidos, Renato Gomes é professor da Escola de Economia de Toulouse e pesquisador do Centre National de la Recherche Scientifique, na França. Diogo Guillen é economista-chefe do Itaú Asset Management e professor do Insper, instituto de pesquisa com sede em São Paulo. Tem doutorado pela Universidade Princeton, nos Estados Unidos.

Na segunda parte da reunião a pauta prevê a análise da indicação do senador Antonio Anastasia (PSD-MG) para o cargo de ministro do TCU. O autor do Projeto de Decreto Legislativo 1118/2021, que trata da indicação, é o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), e o relator é o senador Cid Gomes (PDT-CE). Até esta sexta-feira (10), a pauta da CAE aguardava o recebimento de outras indicações para concorrer ao cargo no TCU.

Descontração

A indicação para o TCU foi tema de um momento de descontração durante a sessão do último dia 2, quando a senadora Kátia Abreu (PP-TO) distribuiu doces aos colegas no Plenário.

— Eu soube que um colega que disputa o TCU trouxe várias caixas de uvas para os eleitores e que outro trouxe várias latas de doce de leite de Mococa. Eu, infelizmente, não tinha trazido nada. Então, aqui há 47 docinhos, que são dos meus eleitores. Entendeu, sr. Presidente? Eu sou objetiva e pragmática, como toda mulher. Então, vou entregar para todos. Vou começar com o meu eleitor número um, Anastasia, e com outro número um também, Fernando Bezerra — brincou Kátia Abreu, dirigindo-se ao presidente da Casa, Rodrigo Pacheco e referindo-se aos colegas Anastasia e Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), líder do governo no Senado.

— Eu recebi as uvas e não recebi o doce de leite — respondeu Pacheco, provocando risos no Plenário.

— Sr. presidente, essa disputa tem que se prolongar para a gente poder conhecer as iguarias culinárias tanto do Nordeste quanto do Tocantins, quanto de Minas — acrescentou Nelsinho Trad.

Anastasia aderiu ao espírito bem-humorado:

— Agradeço os cumprimentos da senadora Kátia, mas só uma observação: primeiro, não houve distribuição de doce de leite. Segundo, senadora Kátia, não é Mococa, que fica em São Paulo, é Viçosa, que é uma cidade mineira!