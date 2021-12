Comissão debate na segunda-feira as perspectivas para o turismo em 2022

A Comissão de Desenvolvimento Regional (CDR) fará uma audiência pública nesta segunda-feira (13), às 18h com o tema “A retomada em curso e as perspectivas do turismo em 2022”. O encontro será a 15ª Mesa do Ciclo de Debates sobre Turismo, comandado pelo presidente do colegiado, Fernando Collor (Pros-AL).

Foram convidados para a audiência os presidentes da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear), Eduardo Sanovicz, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (Abih), Manoel Linhares, e da Associação Brasileira de Agências de Viagens (Abav), Magda Nassar, além do prefeito de Porto de Pedras (AL), Henrique Vilela

Segundo dados da A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o setor de deve contratar 478,1 mil trabalhadores formais entre novembro de 2021 e fevereiro de 2022. Desse total, 81,7 mil cobrirão a demanda da alta temporada, com vagas temporárias.

Isabel Dourado, sob supervisão de Sheyla Assunção