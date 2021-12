Sessão especial homenageia ofício das paneleiras artesanais capixabas

O trabalho das mulheres que fabricam artesanalmente as famosas panelas de barro do Espírito Santo será homenageado nesta segunda-feira (13), em sessão especial remota do Plenário do Senado Federal, às 14h. O requerimento para a homenagem foi do senador Fabiano Contarato (Rede-ES).

O ofício das paneleiras de Goiabeiras, bairro da capital Vitória, foi o primeiro bem cultural brasileiro registrado como patrimônio imaterial no Livro de Registro dos Saberes do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional). Desde então, só aumentou a fama da qualidade das panelas de barro capixabas, usadas no preparo da tradicional moqueca, explica o senador Contarato no requerimento da sessão.

Também subscreveram o requerimento os senadores Paulo Paim (PT-RS), Flávio Arns (Podemos-PR), Randolfe Rodrigues (Rede-AP), Wellington Fagundes (PL-MT), Roberto Rocha (PSDB-MA) e Daniella Ribeiro (PP-PB).