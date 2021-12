Senado aprova sessão especial para homenagear a Federaminas Mulher

O Senado fará sessão especial em março de 2022 para homenagear a Federaminas Mulher, atendendo ao requerimento (RQS 2.375/2021) do senador Carlos Viana (PSD-MG), aprovado no Senado nesta quinta-feira (9).

A Federaminas Mulher é um órgão consultivo e deliberativo, instituído e mantido pela Federação das Associações Comerciais e Empresariais do estado de Minas Gerais, com a finalidade de integrar o processo socioeconômico, estudar e propor ações, criar e dar suporte às atividades empresariais das Câmaras das Mulheres Empreendedoras das Associações Comerciais e Empresariais de Minas Gerais.

A federação é referência estadual no desenvolvimento e na representação da mulher empresária do Sistema Federaminas, com missão de promover o desenvolvimento e empoderamento de lideranças femininas, por meio do associativismo, para a evolução e integração dos Conselhos Municipais da Mulher Empresária da rede Federaminas.

A participação das empreendedoras nesses Conselhos é o primeiro passo para sua integração às associações comerciais.

“Neste contexto, queremos homenagear a Federaminas Mulher pela atuação em estimular as mulheres a participarem cada vez mais do movimento empresarial não apenas no estado, mas em todo o Brasil e no mundo”, justifica o senador no requerimento.