Zenaide critica corte de benefícios do INSS para pessoas tetraplégicas

Em pronunciamento nesta quinta-feira (9), a senadora Zenaide Maia (Pros-RN) criticou o INSS, que, segundo ela, está cortando o benefício de prestação continuada de pessoas tetraplégicas que não voltarem a uma junta médica para comprovar novamente a deficiência.

Segundo a parlamentar, quando essas pessoas conseguem visitar essa junta, esta solicita exames como ressonância e tomografia para provar o problema de saúde, que já é permanente, o que prolonga o processo de renovação do benefício.

— Estive no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Apodi, e lá havia vários cadeirantes, inclusive crianças e adolescentes, com uma deficiência definitiva, mas cujos benefícios foram cortados. E eles estão lá, com os pais desesperados, sem receber o benefício.

Zenaide ressaltou que há pessoas com deficiência que não recebem o benefício de prestação continuada há mais de um ano, e que só conseguem se alimentar com a ajuda de amigos ou vizinhos. Para ela, trata-se de "uma grande crueldade" com pessoas que dependem desses recursos e que são forçadas a enfrentar uma série de dificuldades para voltar a receber o que já é um direito conquistado.