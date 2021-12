Subcomissão sobre educação na pandemia é prorrogada até final de 2022

Em reunião nesta quinta-feira (9), a Comissão de Educação (CE) do Senado decidiu prorrogar os trabalhos da Subcomissão Temporária para Acompanhamento da Educação na Pandemia até 31 de dezembro de 2022. O requerimento com o pedido de prorrogação (REQ 33/2021) havia sido apresentado pelo presidente da subcomissão, senador Flávio Arns (Podemos-PR).

A subcomissão foi criada em setembro deste ano, no âmbito da CE, e a previsão inicial era que suas atividades fossem encerradas em janeiro de 2022. Seu objetivo é avaliar os impactos da pandemia de covid-19 na área da educação, além de acompanhar o planejamento e as ações na adoção do ensino remoto, assim como as iniciativas para o retorno seguro às aulas presenciais.

Flávio Arns afirmou que o grupo está próximo de realizar sua décima audiência e tem promovido discussões importantes para elaboração de um planejamento para a educação do país, principalmente para o período pós-pandêmico.

— É muito importante nós acompanharmos essas ações no decorrer do ano de 2022. Razão pela qual nós solicitamos a prorrogação até o final de 2022.

Outros requerimentos

A CE também aprovou nesta quinta-feira dez requerimentos com pedidos de audiência pública. Entre eles estão o REQ 34/2021, de autoria da senadora Leila Barros (Cidadania-DF), que solicita debate sobre o suicídio entre jovens e o apoio psicológico nas escola; e o REQ 32/2021, de autoria do senador Marcelo Castro (MDB-PI), que solicita debate sobre a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o impacto das mudanças curriculares no ensino e nos processos de avaliação da aprendizagem.