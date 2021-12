Projeto aprovado na CE concede a Medicilândia, no Pará, o título de Capital Nacional do Cacau

Plenário do colegiado na votação do projeto - Roque de Sá/Agência Senado

A Comissão de Educação (CE) aprovou nesta quinta-feira (9) projeto que confere a Medicilândia (PA) o título de Capital Nacional do Cacau. Do senador Zequinha Marinho (PSC-PA), o PL 77/2020 passou por decisão terminativa e deve seguir agora para a Câmara dos Deputados.

Em seu parecer favorável, o senador Paulo Rocha (PT-PA) ressaltou que Medicilândia é responsável pela produção anual de 50 mil toneladas do produto e possui a média de 1,2 mil quilos de amêndoa de cacau por hectare plantado, a maior do Brasil. Ele considerou que o município ocupa posição de destaque no cultivo do cacau.

"Além da grande relevância econômica, o cultivo de cacau possui profunda importância social e econômica para Medicilândia. Como exemplo, temos a Cooperativa Agroindustrial da Transamazônica (Coopatrans), fundada em 2010 e formada por 40 cooperados que produzem o genuíno chocolate da Amazônia", afirma Paulo Rocha no relatório.

Cultivo

De acordo com o autor do projeto, o Pará produziu em 2018 mais de 116 mil toneladas de cacau, sendo o segundo em produção no Brasil, atrás somente da Bahia, com 122 mil toneladas no mesmo ano. "Todavia, o aproveitamento das terras cultivadas paraenses é incomparável. No período analisado, enquanto o Pará possuía aproximadamente 180 mil hectares dedicados ao cultivo do cacau, a Bahia tinha mais que o dobro de área plantada", informa Zequinha na justificativa.

Medicilândia está localizada no sudoeste do Pará. Com área de 8,3 mil quilômetros quadrados e população aproximada de 30 mil habitantes, o município se destaca na produção de cacau.

O município também celebra a Festa do Cacau (ExpoCacau), declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do Pará. O evento é destinado à divulgação e exposição do fruto e dos chocolates produzidos em diversos estados brasileiros e reúne anualmente centenas de produtores.