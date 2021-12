Indaial e Gaspar, em SC, podem ganhar título de 'capitais nacionais' por atividades locais

Amin é autor do projeto que dá título de Capital do Caminhante a Indaial e relator da proposta que torna Gaspar a Capital do Modelismo - Roque de Sá/Agência Senado

Municípios de Santa Catarina foram reconhecidos pela Comissão de Educação (CE) como “capitais nacionais” pelos costumes e atividades desenvolvidas nas localidades. O colegiado aprovou nesta quinta-feira (9) o projeto que confere a Indaial o título de Capital Nacional do Caminhante (PL 5.223/2019), e à cidade de Gaspar, o título de Capital Nacional do Modelismo (PL 319/2020).

De autoria do senador Esperidião Amin (PP-SC), o projeto que confere o título a Indaial teve parecer favorável da senadora Daniella Ribeiro (PP-PB). Se não houver recurso para votação em Plenário, o texto segue para análise da Câmara dos Deputados.

Indaial é uma cidade de colonização alemã, italiana e polonesa. Atualmente possui cerca de 66 mil habitantes. Situada no Vale do Itajaí, faz parte do chamado Vale Europeu, que inclui os municípios de Gaspar, Pomerode, Blumenau e Timbó, entre outros.

Há 11 anos, esses municípios criaram o Circuito do Caminhante do Vale Europeu Catarinense, no qual Indaial ocupa posição de destaque, pois é ponto de partida e de chegada dos caminhantes. Segundo Esperidião Amin, trata-se do primeiro circuito dessa natureza no Brasil. Atraindo turistas de todo o país, o circuito contribui para o desenvolvimento da economia local, especialmente nos setores de hotelaria, gastronomia, serviços e comércio ligados à atividade turística.

— Realmente o Vale possui uma natureza extraordinária. Ele concentra atividades diversas em torno de muitas cachoeiras, além das festas conhecidas nacionalmente — disse o senador, ao fazer referência à Festa Nacional do Marreco e à Oktoberfest.

Capital do Modelismo

O projeto que torna Gaspar a Capital Nacional do Modelismo foi apresentado pelo senador Dário Berger (MDB-SC) e teve parecer favorável de Esperidião Amin. Como foi aprovado em decisão terminativa, caso não haja recurso para análise em Plenário, ele seguirá diretamente para análise da Câmara dos Deputados.

Em sua justificativa, Dário informa que Gaspar, localizado no Vale do Itajaí, sedia o Festival Brasileiro de Aeromodelismo há 34 anos. Considerado o mais tradicional da América Latina, o evento recebe cerca de 400 participantes e é visitado anualmente por cerca de 30 mil pessoas. Segundo o senador, o Clube de Modelismo Asas do Vale exibe mais de mil réplicas de aeromodelismo, helimodelismo, automodelismo e nautimodelismo.