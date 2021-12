Projeto que permite resorts com cassinos será debatido na CAE nesta quinta

O Senado faz nesta quinta-feira (9) sessão temática remota com senadores e especialistas em saúde para debater a viabilidade do Carnaval de 2022. O senador Nelsinho Trad (PSD-MS), requerente da reunião, conversou com o "Conexão Senado". Para o senador, o assunto é preocupante em face da nova variante ômicron. Ele espera que a reunião com especialistas e representantes de órgãos de saúde aponte respostas sobre se o país está pronto para a realização de eventos dessa magnitude. Acompanhe a entrevista.