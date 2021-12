Girão comemora permanência de clubes cearenses na Série A e vaga na Libertadores

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (8), o senador Eduardo Girão (Podemos –CE) destacou que o "futebol cearense está em festa”. Ressaltou que os dois maiores clubes do estado do Ceará se mantiveram na elite do futebol brasileiro. O Fortaleza Esporte Clube garantiu vaga na Copa Libertadores da América, na fase de grupos, e o Ceará Sporting Club, por sua vez, também poderá garantir uma vaga na maior competição das Américas.

Segundo Girão, o sucesso alcançado pelas duas equipes do Nordeste não foi obra “do acaso ou da sorte”. O êxito se deve ao fato de que ambos os clubes desenvolveram uma boa gestão, baseada na responsabilidade e na transparência ética de suas gestões administrativas.

— O futebol cearense está em festa. Nós estamos vivendo um momento ímpar no nosso futebol alencarino, porque os dois grandes clubes que possuem torcidas imensas estão no topo do futebol brasileiro, por causa de gestões transparentes e éticas. O mesmo acontece em nossa vida: tudo o que a gente planta, a gente colhe. É a lei da semeadura, a lei da ação e reação, da causa e efeito — declarou.