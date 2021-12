Kajuru diz que "lucros exorbitantes" da Petrobras são resultado da exploração do povo brasileiro

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (8), o senador Jorge Kajuru (Podemos-GO) denunciou os lucros que considera exorbitantes da Petrobras, de outubro de 2020 a outubro deste ano, e disse que foram superiores aos dos quatro maiores bancos brasileiros. Ele destacou que a soma dos lucros do Itaú, do Santander, do Bradesco e do Banco do Brasil nesse período foi de R$ 83 bilhões, enquanto a estatal obteve um lucro líquido de R$ 135 bilhões.

De acordo com o parlamentar, esse resultado não se deveu a melhorias na produção, na tecnologia ou no refino, ou ainda a um aumento de sua participação no mercado internacional ou à descoberta de novas reservas de petróleo.

— Não! Simplesmente descobriu uma forma criminosa de explorar o povo brasileiro, atrelando o preço dos combustíveis ao dólar, e, como o preço do barril disparou no mercado internacional e o real se desvalorizou bastante no Governo Bolsonaro, os lucros da Petrobrás dispararam junto com o dólar, afirmou.

Kajuru disse que a Petrobras deve ter sido a petroleira que mais lucrou no mundo nos últimos meses, pois teve uma taxa de lucro de 38,7% no segundo trimestre deste ano, enquanto, como comparação, a taxa média de lucro da indústria mundial de petróleo em 2020 foi de 6,8%.

O senador acusou o presidente Jair Bolsonaro; o ministro da Economia, Paulo Guedes, e a atual diretoria da Petrobras de mentirem quando dizem que uma mudança na política de preços da empresa poderia fazer com que a estatal quebrasse.