Maria do Carmo apresenta documento para orientar gestores a melhorar a educação

Em pronunciamento, nesta quarta-feira (8), a senadora Maria do Carmo Alves (DEM-SE) informou que o gabinete dela está elaborando um conjunto de indicadores e recomendações na área da educação, a ser repassado aos municípios de Sergipe.

O documento, de acordo com a senadora, teve como base a dissertação de mestrado do servidor Bruno Gasparotto Ponne, intitulada 'impacto de arranjos institucionais do desempenho estudantil', onde analisou dados da educação básica do estado do Ceará, referência do setor no Brasil.

Para Maria do Carmo Alves, os dados serão importante instrumento para a tomada de decisão dos gestores municipais, para melhorar a qualidade da educação ofertada à população.

— Apresentamos ainda alguns exemplos de boas práticas que podem e devem ser copiadas, o que fortalece a nossa certeza de que as políticas públicas baseadas em evidências são necessárias e imprescindíveis para garantir o alcance e eficácia dos que pretendem ler, disse.

Ao fazer um balanço das atividades do Senado neste ano, Maria do Carmo Alves lembrou que 2021 continuou sendo um ano de dificuldades por causa da pandemia. Segundo ela, esse cenário tornou mais evidente que o Brasil é um país de desigualdades, especialmente na educação, setor em que pequena parcela da sociedade usufrui de serviços de qualidade.

Por isso, ela pediu que, no próximo ano, o Senado continue a discutir medidas para melhorar os índices educacionais da população.