Rodrigo Pacheco destaca honraria concedida a Randolfe Rodrigues pelo governo da França

No início da sessão ordinária desta quarta-feira (8), o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, destacou a homenagem concedida pelo governo francês ao líder da oposição, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), agraciado com a Legião de Honra. A honraria foi criada em 1802 por Napoleão Bonaparte e homenageia militares e civis que prestam relevantes serviços à França ou às causas que esse país defende.

A distinção foi entregue a Randolfe Rodrigues na última segunda (6) pela embaixadora francesa no Brasil, Brigitte Collet, em cerimônia que contou com participação de Rodrigo Pacheco, que representou os demais senadores.

— Foi uma belíssima e honrosa homenagem feita a um dos senadores da República, a quem parabenizo — afirmou.

No caso de Randolfe, a honraria se deve ao seu compromisso com a cooperação entre Brasil e França, particularmente na fronteira localizada entre o município de Oiapoque, no Amapá, e o de Saint-Georges, na Guiana Francesa. Ele também foi reconhecido pelo seu trabalho no combate à pandemia da covid-19; por sua atuação em relação à educação; e pela defesa do meio ambiente e do Acordo de Paris — tratado de 2015, firmado entre os países membros da Organização das Nações Unidas (ONU) para redução de emissões de gases do efeito estufa.